Танки та керовані ракети: Зеленський повідомив, про що домовився з міністром оборони Німеччини

Зеленський: «Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 лютого, зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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Як стало відомо, українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

«Зустрівся сьогодні з міністром оборони Німеччини, який прибув у Київ. Тематика розмови очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки і щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Я дякую Німеччині та всім партнерам за відповідну підтримку», – сказав Зеленський.

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Також сторони домовилися, що Україна отримає у березні п'ять танкових мостоукладачів Biber.

При цьому міністр оборони Німеччини заявив, що про постачання бойових літаків Україні не може бути й мови.

Як повідомлялося раніше, Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країни.