«Сохраните нам Россию!» Україна має жорстко реагувати на подібні заяви
Компроміси стали бідою українців
Один з лідерів російської опозиції Ходорковскій закликає трансформувати Росію не за югославським сценарієм, а за швейцарською моделлю. Іншими словами, він виголошує гасло: «Сохраните нам Россию!».
Гаслом України має стати гучна вимога на весь світ: «Свободу поневоленим народам російської імперії!».
Україна має повне право ставити це питання в міжнародний порядок денний. Ми маємо право на це з різних міркувань.
Цю високу ціну ми платимо зараз за компроміси минулого. І Росія вкотре напала, бо ми знову були готовими до компромісів. Компроміси – це наша біда.
Якщо хочемо жити в гармонії і безпеці, більше ніколи жодних компромісів з принципових питань життя нації і держави.
Ми заслужили право на віру у свою правоту. Давно заслужили. Хай сьогоднішні події остаточно переконають нас в цьому.
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