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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

«Сохраните нам Россию!» Україна має жорстко реагувати на подібні заяви

glavcom.ua
Російські ліберали все ще мріють, що Росія врятується від розпаду
фото з відкритих джерел

Компроміси стали бідою українців

Один з лідерів російської опозиції Ходорковскій закликає трансформувати Росію не за югославським сценарієм, а за швейцарською моделлю. Іншими словами, він виголошує гасло: «Сохраните нам Россию!».

Гаслом України має стати гучна вимога на весь світ: «Свободу поневоленим народам російської імперії!».

Україна має повне право ставити це питання в міжнародний порядок денний. Ми маємо право на це з різних міркувань.

Цю високу ціну ми платимо зараз за компроміси минулого. І Росія вкотре напала, бо ми знову були готовими до компромісів. Компроміси – це наша біда.

Якщо хочемо жити в гармонії і безпеці, більше ніколи жодних компромісів з принципових питань життя нації і держави.

Ми заслужили право на віру у свою правоту. Давно заслужили. Хай сьогоднішні події остаточно переконають нас в цьому.

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Теги: росія війна Україна опозиція

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