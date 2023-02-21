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США анонсували нові санкцій проти Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США анонсували нові санкцій проти Росії
Нові санкції проти РФ затвердяться найближчими днями
фото: Reuters

Обмеження стосуватимуться товарів подвійного призначення

США та союзники планують уже найближчими днями запровадити нові санкції проти РФ. Вони будуть націлені на товари подвійного призначення. Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, пише Reuters.

За його словами, санкції США, Євросоюзу та інших союзників, які затвердяться проти РФ, будуть спрямовані на те, щоб обмежити можливість країни купувати товари подвійного призначення, як-от холодильники чи мікрохвильові печі. Росіяни таким чином не зможуть використати такий імпорт для отримання провідників, необхідних для збройних сил.

Адейемо додав, що обмеження також передбачають припинення переправлення нафти та інших заборонених товарів через прикордонні країни. Водночас деталей він не розкрив.

Заступник розповів, що представники коаліції з понад 30 країн попередять компанії, фінансові установи та приватних осіб, які продовжують вести бізнес із Росією, про можливі санкції у випадку, якщо вони продовжать співпрацювати з країною-агресоркою.

«Широта цієї коаліції – це те, що дозволить нам продовжувати ізолювати Росію… Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та заходи експортного контролю, обирати між економічними зв'язками з нашою коаліцією країн, які становлять більше половини світового ВВП, та наданням матеріальної підтримки Росії, економіці, яка з кожним днем стає все більш ізольованою», – зазначив чиновник.

За його словами, про неприпустимість допомоги в обході антиросійських санкцій будуть попереджені індійські та китайські компанії, хоча компанії з КНР «загалом прагнуть залишатися пов'язаними зі світовою економікою і продовжувати вести бізнес із Заходом».

Адейемо визнав, що економічні показники Росії на початку війни виглядали краще, ніж очікувалося, але зараз економіка країни скорочується та стає ізольованою.

«Через рік після початку конфлікту російська економіка більше схожа на економіку Ірану та Венесуели, ніж на економіку члена (G20 – ред.)», – зауважив він.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України.

Теги: санкції імпорт росіяни США

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