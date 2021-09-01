Поставки вугілля з США дозволять «Центренерго» продавати електроенергію за спецпропозицією, – ЗМІ

«ДТЕК Енерго» і ПАТ «Центренерго» домовилися про постачання у найближчі місяці 75 тис. т енергетичного вугілля зі США, яке вони розділять порівну по прибуттю

«Оплата електроенергії згідно з її пропозицією буде здійснюватися поетапно, за п’ять днів поставки», – «Центренерго»

Контракт з американською Hamilton mine US на поставку вугілля дозволить держкомпанії «Центренерго» продавати електроенергію в жовтні 2021-го – березні 2022-го в обсязі до 300 МВт*год базовим графіком за спеціальною пропозицією з гарантією.

Про це повідомляє видання «НВ Бізнес» з посиланням на заяву держкомпанії.

«Аукціон з продажу обмеженої кількості електроенергії – до 300 МВт*год базовим графіком – планується на Українській енергетичній біржі 3 і 6 вересня. «Центренерго» за цими аукціонами вперше серед генерації додасть опцію гарантії продажу законтрактованого обсягу е/е без можливості його зниження у зв’язку з технічною необхідністю», – сказано в заяві «Центренерго».

У компанії уточнили, що оплата електроенергії згідно з її пропозицією буде здійснюватися поетапно, за п’ять днів поставки.

Як повідомлялося, компанія «ДТЕК Енерго» і ПАТ «Центренерго» домовилися про постачання у найближчі місяці 75 тис. т енергетичного вугілля зі США, яке вони розділять порівну по прибуттю.

Поставку американського вугілля від компанії Hamilton mine US буде здійснена через міжнародного трейдера Trafigura.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.