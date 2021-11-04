Представники бізнесу підписали «Антимеморандум», щоб не допустити списання вагонів за віком

Списання вантажних вагонів призведе до скорочення обсягів перевезень, – вказують учасники «Антимеморандуму»

Представники провідних галузей економіки України підписали «Антимеморандум», головна мета якого – донести до влади недоцільність програми оновлення вантажних вагонів, яку ініціює Міністерство інфраструктури. Серед підписантів документу – металургійні, коксохімічні, вугледобувні, аграрні підприємства, гірничодобувні та гірничо-збагачувальні комбінати, виробники будівельних матеріалів та хімічної промисловості.

Нагадаємо, суть програми від Міністерства – у поетапному списанні вантажних вагонів за віком: починаючи з наступного, 2022 року, «Укрзалізниця» та Міністерство інфраструктури України пропонують списувати 42-річні вагони, і рік за роком до 2028-го знизити «планку» до 22 років експлуатації. Задля реалізації цієї програми МІУ ініціювало підписання Меморандуму між Укрзалізницею, відомством, фінансовими установами та безпосередніми учасниками програми, а саме – вагонобудівними заводами.

Проте, на переконання підписантів «Антимеморандуму», цей проєкт створить передумови для штучного довгострокового дефіциту на ринку вагонів в Україні, що матиме серйозні негативні наслідки для підприємств та економіки України.

«Учасники виступають за зважений підхід, який передбачатиме: поступове оновлення вантажного парку без створення дефіциту та посилення контролю за плановими ремонтами вагонів для забезпечення безпеки руху. Наразі ж Проєктом пропонують до 2028 року відправити на металобрухт 43% робочого парку вагонів (близько 75 тис. одиниць, що обійдеться бізнесу у 107 млрд грн). Це призведе до стійкого довготривалого дефіциту на ринку вагонів, внаслідок якого виникнуть проблеми з відвантаженням продукції, підвищенням транспортних витрат, зниження обсягів інвестицій у пріоритетні проєкти модернізації та соціальні проєкти. А як наслідок – зниження обсягів виробництва на підприємствах та темпів зростання зарплат працівників», – вказують учасники «Антимеморандуму».

Також серед наслідків, до яких призведе списання вантажних вагонів, – скорочення обсягів перевезень, що негативно вплине на саму «Укрзалізницю», та скорочення робочих місць у виробничих галузях промисловості та АПК, а також в самій «Укрзалізниці». Крім того, на країну очікує зниження валютних надходжень та доходів до Держбюджету, підкреслюється у документі.

«Це завдасть чергового удару по інвестиційній привабливості України – чимало власників проінвестували у вагонний парк та розраховували на використання вагонів протягом строку, який як мінімум у 1,5 рази перевищує нормативний. А в результаті прийняття проєкту наказу МІУ вони недоотримають значні кошти», – наголошують учасники «Антимеморандуму».

В документі нагадали, що досвід провідних країн світу, у тому числі США та країн ЄС, показує значно раціональніший підхід – орієнтація на максимально можливий строк корисного використання вагонів через забезпечення задовільного технічного стану вагону, без обмеження строку його служби регуляторними шляхами.

«Учасники документу домовилися доносити позицію щодо неприпустимості прийняття проєкту Наказу до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури, міністра економіки, міністра фінансів, ДРС, АМКУ та інших органів державної влади. А також – рекомендувати вирішувати проблему технічного стану вагонів, опираючись на передовий світовий досвід, за рахунок поліпшення контролю за проведенням планових ремонтів, а не списанням на металобрухт технічно справних вагонів», – резюмується у документі.

Нагадаємо, раніше заступник голови НС «Всеукраїнська аграрна рада» Михайло Соколов заявив, що програма списання вантажних вагонів за віком спрямована на те, щоб дати заробити мільярди власникам вагонобудівних заводів, серед яких двоє українських олігархів, і остаточно знищить державну Укрзалізницю.