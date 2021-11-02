Списання вагонів за віком це удар в спину українській економіці, – експерт

«Найвірогіднішим сценарієм є той, де через брак коштів понад 30 тис. вагонів так і не будуть побудовані», – Гусак

Наказ Міністерства інфраструктури щодо обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів у разі його прийняття призведе до кризи в українській економіці. Та передусім це стане катастрофою для Укрзалізниці, адже у неї немає 50 мільярдів гривень для того, щоб закупити нові вагони замість тих, що доведеться списати. Про це заявив президент Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак на прес-конференції, присвяченій ініціативі МІУ.

«Якщо він (наказ – Ред.) буде принятий, то до 2028 року доведеться списати десь 75 тис. одиниць рухомого складу. Насамперед, напівагонів і зерновозів. Зокрема, «Укрзалізниця» має або побудувати на своїх власних потужностях, або придбати від 15 до 20 тис. одиниць рухомого складу. Але «Укрзалізниця» ніколи не виконує свою інвестиційну програму. Тому, скоріше за все, «Укрзалізниця» щось побудує, але це буде явно не 20 тис. вагонів», – пояснив експерт.

Крім того, він нагадав, що для цього компанії необхідно залучити 50 млрд грн, але звідки візьмуться ці кошти – незрозуміло. Ще 60 млрд мають викласти приватні компанії, для заміни списаного парку вагонів. Проте у бізнесу таких грошей немає.

«Якщо робиться така масштабна програма, то, принаймні, мають бути якісь якісь згадки щодо джерел фінансування або пільгові кредити, компенсація відсоткової ставки навіть в комерційних банках – словом, ринкові механізми з державної підтримки. Але жодної згадки про них немає», – наголосив Гусак.

Саме тому, за його словами, найвірогіднішим сценарієм є той, де через брак коштів понад 30 тис. вагонів так і не будуть побудовані, що створить колапс на ринку перевезень.

«Ми оцінюємо цей дефіцит через кілька років у 20-30 тис. піввагонів. Він призведе до прямого спаду виробництва - коли УЗ просто не матиме вагонів для того, щоб доставити продукцію від виробника до споживача. Крім того, за нашими оцінками, «Укрзалізниця» може втратити до 20% своїх вантажів. Тобто, втрати складатимуть 10-15 млрд. грн лише для «Укрзалізниці». І ще десятки мільярдів гривень втратить економіка України», – підкреслив експерт.

Він нагадав, що економіка України тільки почала потрохи оговтуватися від піку коронакризи, яка була минулого року, і яка призвела до падіння промислового виробництва в країні.

«Тепер же ми можемо дістати черговий удар. Можна це назвати ударом в спину економіці», – резюмував експерт.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціювало наказ, згідно з яким вантажні вагони списуватимуть не за технічним станом, як в ЄС, а виключно за віком. Проти цього рішення виступили промислові та аграрні асоціації, і закликали владу не допустити створення штучного дефіциту вагонів, який може призвести до колапсу на ринку перевезень.