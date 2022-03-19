20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)
«Укрзалізниця» евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.
Евакуаційні потяги відправляться з таких міст
Київ, Дарницький вокзал:
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
Як повідомлялося, 19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини.
20 березня плануються маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.