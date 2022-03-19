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    20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; щодня призначає додаткові евакуаційні потяги - 20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)
    «Укрзалізниця» щодня призначає додаткові евакуаційні потяги

    «Укрзалізниця» евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.

    Евакуаційні потяги відправляться з таких міст

    Київ, Дарницький вокзал:

    • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

    Харків:

    • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
    • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.

    Дніпро:

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.

    Додаткові рейси також відправляться:

    • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
    • з Києва до Хелма о 19:13.

    Як повідомлялося, 19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини.

    20 березня плануються маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація евакуація #stoprussia
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    20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)