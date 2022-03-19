Окупанти знову обстрілюють Харків (фото)

Увечері в місті чутні вибухи і видно пожежі

Сьогодні, 19 березня, після 21 години у Харкові вкотре почалися обстріли. Про це інформує Telegram-канал «Труха».

Зокрема, повідомляється про пожежі у районі Салтовки.

Також про обстріл міста написав у Facebook письменник Сергій Жадан.

«Харків знову обстрілюють, але місто стоїть. Тому що це наше місто. Нам немає куди йти, це наш дім, ми будемо його захищати. Добраніч, дорогі брати і сестри. Завтра прокинемось на один день ближче до нашої перемоги», – повідомив він.

Нагадаємо, учора в Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

Також Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами.