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    Події в Україні

    Окупанти знову обстрілюють Харків (фото)

    Місто-Герой тримає оборону - Окупанти знову обстрілюють Харків (фото)
    Місто-Герой тримає оборону
    скріншот із відео

    Увечері в місті чутні вибухи і видно пожежі

    Сьогодні, 19 березня, після 21 години у Харкові вкотре почалися обстріли. Про це інформує Telegram-канал «Труха».

    Зокрема, повідомляється про пожежі у районі Салтовки.

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    Також про обстріл міста написав у Facebook письменник Сергій Жадан.

    «Харків знову обстрілюють, але місто стоїть. Тому що це наше місто. Нам немає куди йти, це наш дім, ми будемо його захищати. Добраніч, дорогі брати і сестри. Завтра прокинемось на один день ближче до нашої перемоги», – повідомив він.

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    Нагадаємо, учора в Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

    Також Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстрілюють Харків (фото)