Бюджетна криза. Куди зникли чверть доходів держави у січні? інтерв'ю

Такого недовиконання бюджету ще не було…

У січні 2020 року доходи загального фонду державного бюджету України, за даними Державної казначейської служби, склали 42,6 млрд грн – на 13,8 млрд грн менше запланованого обсягу.

Тривожний сигнал: падіння надходжень майже на 25% - такого в Україні ще не було ніколи. За аналогічний період минулого року, наприклад, падіння було 19% - при плані 54,6 млрд грн доходи склали 44,3 млрд грн.

Проблеми попередників

Щоб розуміти масштаби розростання кризи, варто поглянути на цифри, з якими нова влада прийняла країну. Фактично уряд Порошенка-Гройсмана господарював до осені 2019 року. За підсумками січня-вересня 2019 року (тобто при попередниках) до загального фонду державного бюджету зібрали 650,8 млрд грн, що було на 5,4% менше планового показника. У Міністерстві фінансів тоді пояснювали, що причин недобору багато, і всі вони об'єктивні.

Зокрема, були високі темпи відшкодування ПДВ експортерам, тому доходи від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням відшкодування склали 60,1 млрд грн, або 88,8% від плану.

Зниження обсягів виробництва тютюнових виробів майже на 13% призвело до того, доходи від акцизного податку склали 44,4 млрд грн, або 79,5% від передбачених бюджетним розписом.

Зниження вартості імпортного газу і зміцнення гривні, а також зменшення обсягів видобутку АТ «Укргазвидобування», призвело до того, що в бюджет надійшло 81,3% запланованого - 31,4 млрд грн.

Звільнення з 1 січня 2019 роки від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей і вітряків, зменшення обсягів розмитненого імпортного природного газу, а також імпорту інших товарів, призвело до недонадходження ПДВ на суму 208,7 млрд грн: це 67% від плану на січень-вересень.

Всього ж за підсумками минулого року доходи загального фонду держбюджету, який формувався на основі бюджету ухваленого попередниками, склали 879,8 млрд грн – 96,9% від запланованого. Тобто недобрали всього 3,1%.

Чому ж на початку 2020 року справи різко погіршилися?

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов

Винні гривня і тепла зима

Міністр фінансів Оксана Маркарова назвала недовиконання січневого плану на 13,8 млрд наслідком істотних змін макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим в жовтні 2019 року.

Зокрема, винною визнана міцна гривня (середній курс в січні склав 24,1 грн за долар, а тоді як у бюджеті середньорічний курс складає 27 грн). Також однією з причин міністр називає зменшення обсягу імпорту.

Треба відзначити, що Державна податкова служба забезпечила доходів від податків і зборів на 5,9 млрд грн менше запланованого, Державна митна служба - на 7,9 млрд грн. І саме главу митниці Максима Нефьодова звинувачують найбільше у невиконанні дохідної частини бюджету.

«При чому тут Нефьодов? - дивується експерт з митного права Валерій Губарєв. - На Заході свята вже в грудні, природно, падає імпорт, губляться імпортний ПДВ і акцизи. Мені абсолютно незрозуміло, на основі яких даних верстається бюджет за січень. А вони ще при цьому курс долара занизили на три гривні - ви уявіть, які це втрати».

Вкрай цікаву версію – чому впали доходи в бюджет, висунув народний депутат від партії «Слуга народу», глава податкового комітету парпламенту Данило Гетманцев. «У нас тепла зима, тому розмитнюється менше газу. І комунальні послуги теж менше», - каже пояснює депутат. Він також не заперечує, що Нацбанку і Мінфіну потрібно було б краще попрацювати над прогнозом курсу гривні.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова

Винні спекуляція і сірі схеми

Як відомо, січень, з точки зору наповнення бюджету, дійсно, не найкращий місяць. Прибуткові - жовтень, листопад, коли продається урожай, грудень - коли закриваються контракти. А в січні у нас майже півмісяця вихідні.

«Все це говорить про кричущу некомпетентність Мінфіну, - робить висновок колишній міністр економіки, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. - Маркарова не перший рік міністр фінансів, і навіщо вона ставить перед собою свідомо нездійсненні цілі, наступає на старі граблі? Якщо бюджет ще не прийнятий, орієнтуються на аналогічний місяць минулого року. Так якщо ви бачите, що збори в минулому січні були на рівні 44 млрд грн, поставте якусь реальну цифру і на наступний рік».

Директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко вважає, що справа не тільки в некомпетентності нового уряду.

«Відповідь лежить на поверхні, - говорить він. - У минулому році новий уряд замість реформ, розвитку реального сектора економіки, зайнявся спекулятивними операціями: випустили облігації внутрішньої державної позики під дуже хороший відсоток. Великий приплив валюти, гривня зміцнюється. Це вдарило по експортерах і знизило промислове виробництво. Відповідно знизилися і податкові надходження, і митні».

Уже багато років митниця забезпечувала щомісячно надходження до бюджету на суму плюс-мінус 30 млрд грн.

«І тут збирають 20 мільярдів. З 2000 року не було такого, щоб митниця так не виконувала план, на цілу третину! В уряді знайшли єдине пояснення - мовляв, гривня зміцнилася. Але вона ж не 30% зміцнилася. Ніяких реальних підстав для невиконання бюджету податкової та митними службами я не бачу», - переконує заслужений економіст, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк. Він бачить проблему в тому, що при нинішньому керівнику митниці активно запрацювали схеми із заниження митної вартості. «Товар все частіше розмитнюють відсотків на 20 нижче індикатива – фіксованих ставок, які встановлюються на основі цін, що склалися на даний товар на ринку на момент здійснення експортної або імпортної операції. Ось вам і реальна причина зниження надходжень, - вважає Атаманюк. - Що стосується податкової, то надходження ледве виконувались. За рахунок того, що на січень з минулого року було «перекинуто» податок на прибуток і відшкодування ПДВ. І то недобрали».

Глава Мінфіну Оксана Маркарова у свою чергу запевнила, що проведено ретельний аналіз ситуації, зроблені висновки і приймаються заходи.

Про проблеми з виконанням бюджету зрозуміло ще в кінці минулого року. Тоді уряд визначив головну причину – саме зміцнення гривні. 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив, що уряд обновить макроекономічний прогноз і уточнить курс гривні в державному бюджеті на 2020 рік. Передбачалося, що цим Кабмін займеться негайно –вже в лютому.

Але пройшло вже півмісяця, а гривня, яка минулого тижня трохи ослабла, знову міцніє. Нові макроекономічні прогнози не озвучуються. І експерти вважають, що в лютому нас знову чекає невиконання доходної частини бюджету.

Андрій Кузьмін, для «Главкома»