Ми озброюємо всю країну. Нардеп пояснив росіянам, що їх чекає в Україні

Олексій Гончаренко розповів в ефірі російського телеканалу «Дощ», як українці захищатимуть свою Батьківщину

«Жителі Краматорська, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва зустрінуть російського окупанта із зброєю в руках»

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко розповів в ефірі російського телеканалу «Дождь», як українці готові зустріти путінських загарбників.

Журналістка спитала Гончаренка про ухвалений у першому читанні законопроєкт про зброю. Вона уточнила, чи цей закон дає право на володіння вогнепальною зброєю цивільним особам. На що Гончаренко відповів: «Абсолютно точно. Ми озброюємо всю країну. У нас з кожного вікна будуть стріляти по російському окупанту. Просто щоб ви це розуміли. Жителі Краматорська, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва. Зустрінуть російського окупанта із зброєю в руках. У кого буде «Джавелін» – «Джавелін». У кого мисливська рушниця – буде мисливська рушниця», – розповів нардеп.

Гончаренко додав, що «вони не повернуться звідси, тут вони й будуть поховані». Депутат наголосив, що ми будемо воювати за свою землю і росіянам треба це усвідомити.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Законопроєкт № 5708 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї». Законопроєкт впроваджує класифікацію зброї, що наявна в обігу в Україні за п’ятьма типами.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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