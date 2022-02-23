Ми озброюємо всю країну. Нардеп пояснив росіянам, що їх чекає в Україні
«Жителі Краматорська, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва зустрінуть російського окупанта із зброєю в руках»
Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко розповів в ефірі російського телеканалу «Дождь», як українці готові зустріти путінських загарбників.
Журналістка спитала Гончаренка про ухвалений у першому читанні законопроєкт про зброю. Вона уточнила, чи цей закон дає право на володіння вогнепальною зброєю цивільним особам. На що Гончаренко відповів: «Абсолютно точно. Ми озброюємо всю країну. У нас з кожного вікна будуть стріляти по російському окупанту. Просто щоб ви це розуміли. Жителі Краматорська, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва. Зустрінуть російського окупанта із зброєю в руках. У кого буде «Джавелін» – «Джавелін». У кого мисливська рушниця – буде мисливська рушниця», – розповів нардеп.
Гончаренко додав, що «вони не повернуться звідси, тут вони й будуть поховані». Депутат наголосив, що ми будемо воювати за свою землю і росіянам треба це усвідомити.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Законопроєкт № 5708 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї». Законопроєкт впроваджує класифікацію зброї, що наявна в обігу в Україні за п’ятьма типами.
Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.
В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.
Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.
Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.
Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.
- Загроза вторгнення. Мер Дніпра озвучив план дій
- Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: зареєстровано постанову
- Ліквідація даних: влада має план дій на випадок атаки Путіна на Київ
- Путінська армія у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України
- Хто з нардепів не голосував за санкції проти Держдуми (список)