СБУ аргументувала запровадження надзвичайного стану

СБУ звертає увагу, що введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим, – зазначає СБУ

Служба безпеки України оприлюднила офіційну заяву щодо запровадження в Україні надзвичайного стану.

Зазначається, що ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни.

«Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв. Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим», – зазначає СБУ.

Спецслужба вказує, що ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо.

«Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни», – пояснює СБУ.

Відомство також звертає увагу, що введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані, адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

«Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків – мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено.

Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки», – пояснила СБУ.

До слова, Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки після надзвичайного стану.

Наголошуємо, що 23 лютого у мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію. Міністерство наголошує, що нічого спільного з реальністю він не має. Пізніше, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для набору першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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