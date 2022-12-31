Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців

Понад 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки

За час повномасштабної війни уряд України виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн грн. Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням уряду. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 30 грудня.

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«Ресурси, які ми витратили у 2022-му і заклали в бюджет на 2023-й рік, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни Уряд виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн грн. Ми суттєво підвищили виплати всім військовим. Більше 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів», – підкреслив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, створені й активно працюють нові механізми безпекової підтримки України, серед яких ключове місце посів формат «Рамштайн», що об’єднав 50 країн.

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Також укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних 2-3 років.

Як наголосив Шмигаль, Україна продовжує активне виробництво власного озброєння.

«Ми подали заявку на вступ до НАТО. Впроваджуємо найкращі стандарти Альянсу в логістиці, плануванні та підзвітності. Українська армія, без перебільшень, тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу. А ми будемо працювати над тим, аби вона була забезпечена найкращим чином», – відзначив очільник уряду.

Раніше Шмигаль повідомив, що цього року на підтримку бюджету вже вдалося мобілізувати більше $30 млрд від союзників України. «На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ», - констатував Шмигаль.