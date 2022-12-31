Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців

glavcom.ua
Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців
Під час війни уряд суттєво підвищив виплати всім військовим
фото з відкритих джерел

Понад 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки

За час повномасштабної війни уряд України виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн грн. Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням уряду. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 30 грудня.

«Ресурси, які ми витратили у 2022-му і заклали в бюджет на 2023-й рік, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни Уряд виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн грн. Ми суттєво підвищили виплати всім військовим. Більше 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів», – підкреслив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, створені й активно працюють нові механізми безпекової підтримки України, серед яких ключове місце посів формат «Рамштайн», що об’єднав 50 країн.

Також укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних 2-3 років.

Як наголосив Шмигаль, Україна продовжує активне виробництво власного озброєння.

«Ми подали заявку на вступ до НАТО. Впроваджуємо найкращі стандарти Альянсу в логістиці, плануванні та підзвітності. Українська армія, без перебільшень, тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу. А ми будемо працювати над тим, аби вона була забезпечена найкращим чином», – відзначив очільник уряду.

Раніше Шмигаль повідомив, що цього року на підтримку бюджету вже вдалося мобілізувати більше $30 млрд від союзників України. «На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ», - констатував Шмигаль.

Теги: Денис Шмигаль Україна війна армія озброєння росія Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр подякував Адміністрації США за виділення $53 млн на підтримку придбання обладнання для електричних мереж України
Буде краще, ніж було: Шмигаль повідомив, як США відбудують інфраструктуру України
16 грудня, 15:41
Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
25 грудня, 18:09
За словами Шмигаля, після обстрілу у деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах
Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу
29 грудня, 15:17

Економіка

Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців
Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців
Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році
Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
36K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
11K
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
9012
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
8480
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування
7111
Наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото)

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
29 грудня, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту