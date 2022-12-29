Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу
За словами Шмигаля, після обстрілу у деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах
фото з відкритих джерел

Шмигаль: «Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком»

Росіяни сподівалися залишити українців під Новий рік без електрики. До сьогоднішньої ракетної атаки окупанти готувалися два тижні. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

«Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні», – розповів він.

За його словами, українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності, збито 54 із 69 ракет. Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти.

«У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів», – додав голова уряду.

Нагадаємо,  міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Теги: росія окупанти автомобіль Денис Шмигаль Герман Галущенко ворог росіяни обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія відреагувала на масований обстріл
Британія відреагувала на масований обстріл
Сьогодні, 14:25
фото: Кирило Тимошенко
У Херсоні окупанти обстріляли кардіологічний диспансер, є поранені (фото)
Сьогодні, 12:40
Після атаки РФ утворилась величезна вирва
Оприлюднено наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)
Сьогодні, 07:55

Політика

Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу
Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу
Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут
Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут
Хранителька скарбів Медведчука. Підсанкційна Марченко потягнула до суду Зеленського
Хранителька скарбів Медведчука. Підсанкційна Марченко потягнула до суду Зеленського
Британія відреагувала на масований обстріл
Британія відреагувала на масований обстріл
Мер Полтави отримав підозру (фото)
Мер Полтави отримав підозру (фото)
Після скандалу із послом Болгарії нардепи зареєстрували важливий законопроєкт
Після скандалу із послом Болгарії нардепи зареєстрували важливий законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
86K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
78K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
18K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну
15K
29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
14K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Сьогодні, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту