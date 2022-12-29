Ворог робив високу ставку: Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до обстрілу

За словами Шмигаля, після обстрілу у деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах

Шмигаль: «Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком»

Росіяни сподівалися залишити українців під Новий рік без електрики. До сьогоднішньої ракетної атаки окупанти готувалися два тижні. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

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«Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні», – розповів він.

За його словами, українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності, збито 54 із 69 ракет. Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти.

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«У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів», – додав голова уряду.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.