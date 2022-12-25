Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня

Шмигаль: «Маємо заявленої підтримки на майже $1,5 млрд»

Допомога від партнерів зруйнованому російськими атаками енергосектору України набирає обертів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Маємо заявленої підтримки на майже $1,5 млрд. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше як 200 вантажів із енергетичним обладнанням», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Також минулого тижня уряд виділив бізнесу 400 млн грн у межах програми єРобота.

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Голова уряду також нагадав, що цього року на підтримку бюджету вже вдалося мобілізувати більше $30 млрд від наших союзників. «На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ», - констатував Шмигаль.

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