Разумков прокоментував відтермінування чи скасування ЗНО



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ЗНО на сьогодні залишається єдиною можливістю дитини потрапити до вищого учбового закладу, незалежно від того, де він проживає, - Разумков

Скасування або відтермінування зовнішнього незалежного оцінювання є кроком назад в освіті, - спікер парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скасування або відтермінування зовнішнього незалежного оцінювання є кроком назад в освіті. Про це Разумков сказав під час Погоджувальної ради, коли вирішувалося питання про запрошення у п'ятницю, 19 червня на годину уряду в.о. міністра освіти Ірину Мандзій та міністра фінансів Сергія Марсенка.

За словами Разумкова, ЗНО на сьогодні залишається єдиною можливістю дитини потрапити до вищого учбового закладу, незалежно від того, де він проживає.

«Звичайно, до ЗНО є певні запитання. Там не все так ідеально, проте його скасування буде кроком назад», - наголосив Разумков.

Нагадаємо, 12 червня уряд скасував проведення цьогорічного пробного ЗНО. Варто також нагадати, що напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про можливе повне скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, «скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти».

Український центр оцінювання якості освіти пропонує скласти тестування вдома, але не приходити до закладів освіти. 15 та 17 червня до пунктів проведення пробного ЗНО можуть прийти лише відповідальні за ці пункти та їхні помічники.

Натомість абітурієнти можуть 15 та 17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури. Потім потрібно виконати завдання та до 19 червня внести відповіді до спеціального сервісу.

Повноцінне ЗНО українські абітурієнти складатимуть з 25 червня до 17 липня. З детальним графіком можна ознайомитись за посиланням.