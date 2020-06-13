Уряд скасував пробне ЗНО, що планувалося на 15 червня



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У травні Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне ЗНО з української мови і літератури заплановане на 15-17 червня

Степанов не уточнив, чи відбудуться пробні ЗНО, заплановані на 17-19 червня

Кабінет міністрів України скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, що мало відбутися 15 і 17 червня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в суботу, 13 червня.

«Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося до проведення 15 червня», – сказав Степанов.

Міністр не уточнив, чи відбудуться пробні ЗНО, заплановані на 17-19 червня.

Відповідна постанова уряду від 12 червня вилучає пробне зовнішнє незалежне оцінювання з переліку винятків, коли дозволено відвідувати заклади освіти.

У травні Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне ЗНО з української мови і літератури заплановане на 15-17 червня. На 17-19 червня планувалися сесії з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Результати тестування з української мови планували оприлюднити до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.

Як повідомлялося, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, що 12 червня вранці т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від ЗНО немає.

Нагадаємо, що Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби.

Після цього у Міносвіти заявили про незаконність такого рішення КМДА.

В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський підкреслював, що Київ має право ухвалювати відповідне рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.