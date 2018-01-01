Ревізори від МВФ провели зустріч з Гройсманом

У представництві місії не уточнили, з якими ще представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ

Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні. [READ_MORE] «Як ми і повідомляли, вони (експерти – ред.) з сьогоднішнього дня працюють», - сказали у представництві МВФ і додали, що експерти працюватимуть з 12 по 16 лютого. Водночас у представництві



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Володимир Гройсман і Рон ван Руден провели зустріч у Києві

У представництві місії не уточнили, з якими ще представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ

Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні.

«Як ми і повідомляли, вони (експерти – ред.) з сьогоднішнього дня працюють», - сказали у представництві МВФ і додали, що експерти працюватимуть з 12 по 16 лютого.

Водночас у представництві місії не уточнили, з якими представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ.

При цьому, як зазначили в уряді, мета роботи технічної місії МВФ, яка розпочала роботу в Україні, - обговорення практичних питань, пов’язаних з продовженням роботи програми розширеного фінансування (EFF).

«Сьогодні, 12 лютого, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії Роном ван Руденом», - додали в уряді.

Нагадаємо, 5 лютого Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

Крім того, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань. Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.