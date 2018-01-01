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    Економіка та фінанси

    Ревізори від МВФ провели зустріч з Гройсманом

    У представництві місії не уточнили, з якими ще представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ
    Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні. [READ_MORE] «Як ми і повідомляли, вони (експерти – ред.) з сьогоднішнього дня працюють», - сказали у представництві МВФ і додали, що експерти працюватимуть з 12 по 16 лютого. Водночас у представництві
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    Володимир Гройсман і Рон ван Руден провели зустріч у Києві&nbsp;
    Володимир Гройсман і Рон ван Руден провели зустріч у Києві 

    У представництві місії не уточнили, з якими ще представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ

    Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні.

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    «Як ми і повідомляли, вони (експерти – ред.) з сьогоднішнього дня працюють», - сказали у представництві МВФ і додали, що експерти працюватимуть з 12 по 16 лютого.

    Водночас у представництві місії не уточнили, з якими представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ.

    При цьому, як зазначили в уряді, мета роботи технічної місії МВФ, яка розпочала роботу в Україні, - обговорення практичних питань, пов’язаних з продовженням роботи програми розширеного фінансування (EFF).

    «Сьогодні, 12 лютого, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії Роном ван Руденом», - додали в уряді.

    Нагадаємо, 5 лютого Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

    Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

    Крім того, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань. Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

    У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.

     

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