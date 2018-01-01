В Україну приїхали «інспектори» МВФ

Фахівці знаходитимуться в Києві в період з 12 по 16 лютого

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 12 лютого, прибули в Україну для проведення консультацій із представниками влади. Про це повідомили в київському офісі МВФ, передає видання Українські Новини. Відзначимо, місія перевірить виконання кредитної програми. У представництві МВФ в Україні підтвердили початок роботи в Києві команди у



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Фахівці знаходитимуться в Києві в період з 12 по 16 лютого

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 12 лютого, прибули в Україну для проведення консультацій із представниками влади. Про це повідомили в київському офісі МВФ, передає видання Українські Новини.

Відзначимо, місія перевірить виконання кредитної програми. У представництві МВФ в Україні підтвердили початок роботи в Києві команди у складі кількох експертів фонду.

За планом, вони перебуватимуть у столиці в період з 12 по 16 лютого.

Нагадаємо, 5 лютого Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

Крім того, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань. Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.