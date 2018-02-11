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    Глава МВФ впевнена у неминучості регулювання операцій з криптовалютами

    Таким чином у МВФ хочуть запобігти використання крипто валюти для незаконних операцій
    Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає неминучим міжнародне регулювання операцій з криптовалютами. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню CNN. «Безумовно, це галузь, де необхідне міжнародне регулювання і належний контроль», - заявила Лагард. Вона відмітила, що МВФ активно намагається запобігти використанню
    • Сьогодні, 08:29
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    Таким чином у МВФ хочуть запобігти використання крипто валюти для незаконних операцій

    Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає неминучим міжнародне регулювання операцій з криптовалютами. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню CNN.

    «Безумовно, це галузь, де необхідне міжнародне регулювання і належний контроль», - заявила Лагард.

    Вона відмітила, що МВФ активно намагається запобігти використанню цифрових валют для відмивання грошей або фінансування тероризму.

    «Але регулювальні органи повинні зосередитися скоріше не на юридичних особах, а на окремих операціях, хто і як їх проводить, чи є у них на це ліцензія», - додала голова МВФ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України пропонує якнайшвидше створити спільну робочу групу з регуляторами і учасниками ринку для розроблення нового законопроекту, який би врегулював питання майнінгу і криптовалют в Україні. 

    МВФ ліцензія фінансування криптовалюта
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