Глава МВФ впевнена у неминучості регулювання операцій з криптовалютами

Таким чином у МВФ хочуть запобігти використання крипто валюти для незаконних операцій

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає неминучим міжнародне регулювання операцій з криптовалютами. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню CNN. «Безумовно, це галузь, де необхідне міжнародне регулювання і належний контроль», - заявила Лагард. Вона відмітила, що МВФ активно намагається запобігти використанню



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Таким чином у МВФ хочуть запобігти використання крипто валюти для незаконних операцій

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає неминучим міжнародне регулювання операцій з криптовалютами. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню CNN.

«Безумовно, це галузь, де необхідне міжнародне регулювання і належний контроль», - заявила Лагард.

Вона відмітила, що МВФ активно намагається запобігти використанню цифрових валют для відмивання грошей або фінансування тероризму.

«Але регулювальні органи повинні зосередитися скоріше не на юридичних особах, а на окремих операціях, хто і як їх проводить, чи є у них на це ліцензія», - додала голова МВФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України пропонує якнайшвидше створити спільну робочу групу з регуляторами і учасниками ринку для розроблення нового законопроекту, який би врегулював питання майнінгу і криптовалют в Україні.