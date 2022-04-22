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    Великдень 2022: рятувальники зробили важливе звернення до українців (відео)

    Щодня в Україні фіксуються випадки загибелі громадян від небезпечних залишків воєнних дій - Великдень 2022: рятувальники зробили важливе звернення до українців (відео)
    Щодня в Україні фіксуються випадки загибелі громадян від небезпечних залишків воєнних дій
    фото: ДСНС

    У ДСНС закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів

    Вже 24 квітня християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Оскільки в Україні діє воєнний стан, громадянам потрібно бути вкрай обережними з поводженням підозрілих предметів та під час перебування у місцях скупчення людей. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук закликав громадян у разі небезпеки викликати спеціалістів.

    «Щодня в Україні фіксуються випадки загибелі громадян від небезпечних залишків воєнних дій. Пам'ятайте, що лише фахівці зможуть ідентифікувати підозрілу знахідку та правильно її знешкодити. Напередодні Великодня ДСНС закликає суспільство бути обережними та не поспішати повертатися до власних осель у населених пунктах, де є потреба в обстеженні та розмінуванні територій», – сказав Крук.

    Він також просить громадян не підходити до розбитої техніки, не з'їжджати з доріг на узбіччя та не відвідувати ліси.

    Раніше Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

    Також повідомлялося, що в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки.

    Нагадаємо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: росія окупанти ДСНС переселенці війна будівництво воєнний стан житло рятувальники Україна окупація Денис Шмигаль Сергій Крук #stoprussia
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    Великдень 2022: рятувальники зробили важливе звернення до українців (відео)