Що буде з цінами на пальне у квітні: прогноз експертів

В уряді зазначають, що пальне елітних марок дешевшатиме у квітні

Ціна пального на українських АЗС повільно, але йде донизу. Експерти кажуть, що працюють урядові рішення – нульовий акциз та зниження ПДВ з 20% до 7%, що, власне, і допомогло зупинити подорожчання. Адже до середини березня ціна, наприклад, А95 вже перевищила 40 грн за літр.

Так, зараз найдешевший бензин А-95 у Київській області продає Авіас по 33 грн/л; WOG та ОККО відпускають це паливопо 33,52 грн, а на заправках Socar ціна становить 39,97 грн/л. Ціна на дизпальне варіюється в межах 35-39,97 грн/л.

В коментарі «Сьогодні» директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев зауважив, що стабілізації ринку сприяло збільшення логістичного складника в методиці визначення рекомендованих цін. Адже логістичний складник зріс через блокування морських портів і відмову від постачання російського та білоруського пального.

Від шаленого злету ціни тримають й урядові домовленості з кількома європейськими державами про постачання пального. Зокрема, це додаткове дизельнепальне зі Сполучених Штатів Америки. Як заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, Україні вдалося мобілізувати буквально всіх.

У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель, — сказала вона.

Що буде з цінами елітних марок у квітні:

В уряді зазначають, що пальне елітних марок дешевшатиме у квітні. Адже тепер вартість преміального бензину за законом не може більше як на 5% перевищувати ціну звичайного. Це дозволить компаніям продовжувати працювати на ринку, а деяких АЗС змусить приборкати необґрунтоване підняття цін.

За даними компанії А-95 елітні марки вже почали опускатися в ціні:

на WOG і ОККО преміальний бензин марки А-95 подешевшав на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизпальне в цьому ж сегменті подешевшало на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л;

такі мережі, як Shell, KLO, UPG, Chipo і «БРСМ», знизили ціни на свій преміальний сегмент на 4-9 грн/л

Екологічні послаблення також впливають на вартість бензину. Адже раніше заборонені (через дещо нижчу якість сировини) бензин класу Євро-3 та Євро-4 нині дозволені на законодавчому рівні.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зауважив, що державне регулювання цін на пальне повністю себе виправдовує, і якби цього не зробили, то вартість пального сьогодні була б вже 50 грн за літр.

За фактом це спрацювало за рахунок продавців, бо вони погодилися продавати наявне пальне з акцизом за розрахунком, який складався для пального без акцизу. Це продаж у кращому випадку в нуль, – зауважив експерт.

Куюн каже, що державі варто подумати, як знизити ці ризики для компаній та взяти на себе частину цих ризиків.

Можливо, запровадити страхування або надати інші гарантії, щоб компанії могли продовжувати виконувати свою головну функцію – наповнювати ринок пальним, – додав експерт.

Забігати з довгостроковими прогнозами на весь квітень експерти не беруться. З бензином ситуація на найближчі тижні стабілізувалась, а от із дизелем напруження зростає. Низка останніх ракетних ударів припадає на українські нафтобази. Ворог намагається сіяти паніку.

Зокрема, під час посівної, коли аграрії конче потребують пального, в дефіциті нині автогаз. Найбільш популярне пальне днем з вогнем не знайдеш. Кому пощастить, той купує його від 24 до 28 гривень за літр.