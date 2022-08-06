Рожкова пояснила, чому Нацбанк одномоментно обвалив гривню на 25%

До війни в Україну надходила валюта насамперед завдяки експорту. Нині ж експорт «просів» майже на половину

У липні курс гривні щодо долара одномоментно знецінився аж на 25%. На цей крок Національний банк пішов, як заявила у інтерв’ю «Главкому» перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, для того, аби зменшити дисбаланс

«Нам потрібно було «переприв'язати» курс на рівні, який учасники ринку вважали б рівноважним навіть чисто психологічно», – пояснила Рожкова.

За її словами, після початку війни кількість валюти, яка надходила до України, значно зменшилася через проблеми із експортом. «Якщо в перші місяці [повномасштабної війни] експорт та імпорт «просіли» приблизно однаково, то з поступовим відновленням економіки імпорт почав відновлюватися швидше. Крім того, сильно зросли обсяги витрат наших громадян – вимушених переселенців закордоном», – заявила перша заступника голови Нацбанку, зазначивши, що в таких умовах валюти в Україну заходить суттєво менше, ніж виходить. А цю різницю держава покриває із золотовалютних резервів.

Варіант із поверненням до класичного плаваючого чи ринкового курсу гривні у короткостроковій перспективі Національний банк відкинув – це, за словами Рожкової, стало б додатковим шоком для вітчизняної економіки: «Про повернення до класичного плаваючого курсоутворення у короткій перспективі ми ніколи не говорили».

Саме тому було прийняте рішення про зниження курсу гривні. Разом з тим Нацбанк, пояснила Катерина Рожкова, враховував як девальваційні очікування, так і «просідання» інших валют (зокрема, у країнах-партнерах України) щодо долару США.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

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