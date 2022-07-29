Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло

Нацбанк хоче таким чином зменшити спекуляції навколо курсу валют

Національний банк України посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, обмінники не зможуть публікувати курс валют на інформаційних табло за межами кас.

Такі нововведення Нацбанк пояснює великою кількістю спекуляцій, які виникли навколо курсу валют.

«Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів», – йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк зазначає, що небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.

Тим часом курс долара підходить до 43 гривень (фотофакт).

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.