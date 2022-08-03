Гривня «зміцнилася»: курс валют на сьогодні

Після тривожних новин про високий курс долара, валюта почала зміцнюватися

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 50 копійок – до 40,30 грн/$. Щодо євро гривня зміцнилася на 40 копійок – до 41,10 грн/євро.

За інформацією кореспондентів «Главкома», продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,40 грн за $., євро – 39,73 грн за євро.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Перед цим курс долара доходив до 43 грн.

Ще 29 липня купівля долара в столиці на чорному ринку становила 41,60 грн, продаж – 42,38. Євро можна було купити за 42,02 грн, продати за 42,89 грн. Це був рекордний курс валют від початку повномасштабної війни в Україні.

Днями Нацбанк спрогнозував, що найближчим часом буде з курсом долара.

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