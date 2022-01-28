Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно використовувати касові апарати

З початку року ФОПи зареєстрували понад 300 тисяч касових апаратів

Гетманцев пояснив, що касові апарати можна не використовувати у разі розрахунків через IBAN

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який раніше заявляв, що відтермінування для підприємців щодо встановлення РРО чи ПРРО не буде, пояснив, що касові апарати можна не використовувати у разі розрахунків через IBAN.

IBAN – міжнародний номер банківського рахунку, що складається з літер UA та 29 символів (літер та цифр).

За словами Гетьманцева, розрахунок з використанням банківського рахунку – не розрахункова, а банківська операція, яка не потребує застосування РРО.

А оплата за допомогою платіжних систем, на картку ФОП або через POS-термінал є розрахунковою операцією і вимагає застосування РРО (ПРРО).

Рада готова піти на поступки ФОПам. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. «Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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