Рада готова піти на поступки ФОПам: що буде за відсутність касових апаратів

Сьогодні до парламенту обіцяють внести проєкт закону про відтермінування штрафів для підприємців

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи. Про це він повідомив журналістам після наради з головами фракцій.

Голова парламенту також прокоментував мітинги підприємців, які почалися напередодні в урядовому кварталі.

«63 особи які були затримані Нацполіцією вони були відпущені. Ми проговорили (на нараді – ред.), і така пропозиція від керівників фракцій, щоб ця інформація була прокомунікована представниками МВС в межах відповідного брифінгу», – заявив Стефанчук.

Він також додав, що на нараді прозвучала пропозиція від голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до кінця дня 26 січня подати в Раду відповідний законопроєкт, за яким до кінця 2022 року не будуть сплачувати штрафи підприємці, які не встановили РРО за умови, що вони його встановлять.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. «Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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