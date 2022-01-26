«Жодних відтермінувань». Гетманцев жорстко відповів на вимоги ФОПів

Відтермінування РРО для підприємців не буде навіть на тлі протестів у столиці

Парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Таку заяву сьогодні зробив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив політик у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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