Ryanair з квітня скасовує два рейси з Києва



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Остання дата, на яку ще можна купити квиток на переліт з Києва до Скваста та Нюрнберга - це 27 березня

Авіакомпанія скасовує рейси з Києва до аеропортів Скавста та Нюрнберга

Ірландська авіакомпанія Ryanair з квітня цього року скасує рейси з Києва до двох міст Німеччини та Швеції.

Про це пише ЦТС, з посиланням на інформацію в системі бронювання перевізника.

Як повідомили в авіакомпанії, через проблеми з поставками літаків Boeing 737 MAX було вирішено припинити рейси з Києва до аеропортів Скавста та Нюрнберга за обома напрямками.

Зазначається, що остання дата, на яку ще можна купити квиток на переліт за вказаними напрямками - це 27 березня.

До слова, суд визнав незаконною політику ірландського лоукостера Ryanair щодо стягнення плати за ручну поклажу. Таким було рішення іспанського суду після того, як Ryanair оштрафував пасажирку на 20 євро.

Втім, компанія має амбітні плани: Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2 млн пасажирів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Windrose запустила сезонні рейси з Івано-Франківська до Бухареста. З 27 грудня польоти здійснюються по понеділках і п'ятницях. На маршруті задіяний літак Embraer 145. Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 гривень.

Нагадаємо, що польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.