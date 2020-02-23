У МВС назвали умову нової евакуації українців з Китаю



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Попередній борт з Китаю приземлився в Україні у четвер

Україна знову зможе евакуювати громадян з Ухань

Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримана достатня кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він повідомив, що якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову.

Крім того, за його словами, у суботу в Нових Санжарах все було спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Зокрема, співробітники Національної поліції і офіцери Національної гвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим.

До слова, футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

У суботу глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.