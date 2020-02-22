У SkyUp розповіли, що зробили з літаком, який евакуював людей з Уханя



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Сьогодні літак переженуть з Харкова на базу у Бориспіль

Вже 24 лютого борт відправиться з Києва до Хургади

Літак, що виконав спецрейс для евакуації українців з Китаю, розмістили на окремій ізольованій стоянці міжнародного аеропорту «Харків» для повної дезінфекції. 24 лютого від полетить до Хургади.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines.

«Дезінфікуючими засобами обробили кабіну пілотів, зону відпочинку екіпажу, пасажирський салон з бортовою кухнею, туалети та багажний відсік. Усі зони ретельно обприскували — сидіння, багажні полиці для ручної поклажі, підлогу, підлокітники, відкидні столики, візки для роздачі харчування, стіни, стелю.

Пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв — відправили на утилізацію. Підголовники на сидіннях та рекламні буклети зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки і трап також дезінфікували», - зазначив перевізник.

Процедуру виконували фахівці відділення дезінфектології державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

Також, за рекомендацією Boeing, буде замінений НЕРА-фільтр на борту. Він здатний очищати повітря від найдрібніших частинок діаметром до 0,3 мкм. Також замінять фільтри в салоні, які захищають температурні сенсори.

SkyUp Airlines додали, що 22 лютого літак переженуть на базу у Бориспіль. 24 лютого він відправиться з Києва до Хургади.

Як відомо, рейс до китайського міста Ухань і назад для евакуації українців та іноземців коштував для України до 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

Літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістили на ізольованій стоянці.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.