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«Це було для нас відкриттям». Директор шахти розповів, як жінки опановують чоловічу професію

Христина Петренко
glavcom.ua
«Це було для нас відкриттям». Директор шахти розповів, як жінки опановують чоловічу професію
У шахті на Дніпропетровщині працюють 122 жінки
скріншот з відео

«Жінки самі просяться у шахту, це було для нас відкриттям»

Наразі шахти змушені приймати жінок на роботу. Про це розповів директор шахти на Дніпропетровщині Василь Снігур в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай. 

«Понад 1000 чоловіків з персоналу служить у Збройних силах України. Тож ми були змушені брати на роботу у шахту жінок. Це відповідає нинішньому законодавству. На сьогодні у штаті працюють 122 жінки, вони виконують різну роботу, яку можуть виконувати замість чоловіків.

Складність робіт полягає у тому, що вони проводяться під землею на великій глибині. Там ведуться гірничі роботи, залучаються машинні механізми та є ряд інших факторів ризику.

Шахта – це чоловіча професія, але час змушує приймати нестандартні рішення, і жінки самі просяться у шахту, це було для нас відкриттям», – сказав Василь Снігур.

За його словами, Україна проходить вже другу важку зиму. Торік країну супроводжували блекаути, тому, коли електроенергії не було, головним завданням було вивести людей з шахти.

«Але наступної зміни всі, як один приїжджали, тому що наші люди мають велику відповідальність за забезпечення нашої енергетичної системи. У зв'язку з тим, що на підприємстві стало менше працівників, хлопці воюють, шахтам доводиться працювати і по дві зміни, відмовляються йти у відпустки. Стало важче, але працюємо і віримо у перемогу», – додав директор підприємства.

Раніше повідомлялось, що уперше в історії жінки працюють на шахтах замість чоловіків, які пішли на фронт. Вугільна промисловість України, колись одна з найбільших у Європі, вижила після розпаду Радянського Союзу, але зазнала величезних втрат через агресію Росії, починаючи з 2014 року. Тепер, у галузі, яка колись вважалася винятково чоловічою сферою, українські жінки пішли працювати замість тих, хто воює на фронті.  

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Теги: ДТЕК фронт Україна вугілля промисловість шахта

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