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Зеленський ввів нову посаду, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за день

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський ввів нову посаду, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за день
Рішення про ухвалення допомоги для України за Палатою представників
фото з відкритих джерел

Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

«Главком» зібрав головні новини дня 13 лютого. Сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Також президент Володимир Зеленський ввів нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА

Сьогодні, 13 лютого, Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. 

Сенат США схвалив допомогу Україні

Сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення. Законопроєкт передбачає $95,3 млрд для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це – невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.

Зеленський вводить нову посаду

Президент Володимир Зеленський ввів нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Згодом стало відомо, що Зеленський призначив  спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони Євгена Мойсюка. 

Польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною

Наступного тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. 

Нагадаємо, триває 720-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. 

Пожежа на аеродромі «Саки»

Сьогодні, 13 лютого, у двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що від сили подекуди у навіть трусилися шибки у вікнах. Про це пише Telegram-канал «Кримский вітер».

Як зазначається, про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району. 

«Від цього ж вибуху тремтіли шибки у Красногвардійському районі. Що і де вибухнуло, поки що незрозуміло», – йдеться  у дописі.

Пізніше з’явились супутникові фото. Моніторингова група «Кримський вітер» оцінила знімки.

«Недалеко від вогнища знаходиться стоянка військової техніки і майданчик РЛС. Відзначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою»,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 720-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. 

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Теги: Україна законопроєкт відео вітер Сенат США президент Володимир Зеленський арешт дороги

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