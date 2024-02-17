Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу

В Чорному морі два ворожі кораблі

Станом на ранок 17 лютого В Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. По це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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«В Чорному морі два ворожі кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі один ворожий корабель;

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в Середземному морі два ворожі кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.