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Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
фото ілюстративне

В Чорному морі два ворожі кораблі

Станом на ранок 17 лютого В Чорному морі  перебувають два ворожі кораблі. По це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Чорному морі два ворожі кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі один ворожий корабель;

в Середземному морі два ворожі кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – йдеться у повідомленні.

Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу фото 1

Нагадаємо, що триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: росія флот ракета Україна корабель війна ЗСУ Чорне море окупанти морська піхота

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