Атака на Селидове, спікер Палати представників не виноситиме допомогу Україні на розгляд: головне за ніч

У ніч проти 14 лютого російські загарбники двічі обстріляли Селидове Донецької області

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, що містить допомогу Україні. У ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині

У ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей. Про це повідомляє начальник Донецької ОВВ Вадим Філашкін.

За словами начальника ОВА, російські війська цілилися у п'ятиповерхівку. Щонайменше чотири людини у Селидовому поранено внаслідок обстрілу.

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«Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу», – повідомив Філашкін.

Також, за словами Філашкіна, можливо під завалами є люди. Одного пораненого вдалося врятувати.

«З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває», – написав Вадим Філашкін.

Пізніше російські війська вдруге за ніч обстріляли Селидове. Пошкоджено корпус лікарні. На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем та евакуюють людей.

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Спікер Палати представників США не виноситиме на голосування допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, що містить допомогу Україні. Про це сказав американський журналіст Джейк Шерман з посиланням на слова самого Джонсона.

За словами Шермана, він запитав Джонсона, чи той збирається винести на розгляд в Палаті законопроєкт Сенату.

«Зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників», – цитує журналіст Майка Джонсона.

Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції

Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи планують взяти участь у міжнародній акції протесту 22 лютого. Про це повідомляє News CZ.

Частина фермерів вирушила у понеділок із важкою технікою до Праги, де вони хочуть перекрити швидкісну автомагістраль.

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За словами прессекретаря аграрної палати Барбари Панкова, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки вирушить до кордону.

«Ми не можемо виключити, що будуть перекриті прикордонні переходи та дороги», – сказала Панкова.

Організації сільськогосподарського сектору Центральної та Східної Європи ведуть обговорення проблем із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбусечі (на околиці Варшави) триває зустріч представників сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни. На знак протесту вони 13 лютого провели акцію протесту біля міністерства сільського господарства у Тешнові.

Очікується, що у Празі 14 лютого зберуться від 600 до 1000 тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Фермери планують перекрити одну із автострад у Празі.

Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. Про це йдеться в заяві Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому.

«Я аплодую двопартійній коаліції сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників якнайшвидше приступити до її ухвалення. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні», – заявив президент США.

Байден додав, що вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу.

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«Є люди, які кажуть, що американське лідерство і наші альянси і партнерства з країнами по всьому світу не мають значення. Це не так. Якщо ми не виступимо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними», – зазначив Байден.

«Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон», – додав лідер США.

Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. Про це пише СNN.

Це вже друга спроба оголосити імпічмент Майоркасу. Першою була втрата голосів внаслідок відсутності лідера більшості у Палаті представників Стіва Скаліза та несподівана поява демократа з Техасу Ела Гріна, якому щойно зробили операцію та якого привезли в зал для голосування, позбавили республіканців голосів.

Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки через те, як він керував південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.

Імпічмент відбувся в той момент, коли республіканці Палати представників зіткнулися з посиленням тиску з боку своєї партії, щоб притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу необхідно оголосити імпічмент, оскільки він відмовився виконувати свою роботу.

«З першого дня свого перебування на посаді міністр Майоркас навмисно і послідовно відмовлявся виконувати федеральні імміграційні закони, розпалюючи найгіршу прикордонну катастрофу в історії Америки», – сказав Джонсон у заяві після голосування про імпічмент у вівторок.