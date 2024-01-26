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Олеся Яхно Політтехнологиня

10 уроків України, які має вивчити Захід

glavcom.ua
Інформаційна війна лише набирає обертів
фото з відкритих джерел

«Жоден уряд у світі не може справлятися з проблемою дезінформації. Критично важливу роль грає громадянське суспільство»

Hybrid CoE зробила спільний з Digital Forensic Research Lab дослідження, яке фокусується на українських практиках у боротьбі з дезінформацією.

У звіті, зокрема, наведено 10 уроків, які Захід має вивчити, базуючись на унікальному українському досвіді.

Урок 1. Фундамент/основа. Мова йде про необхідність системи моніторингу, швидкого спростування дезінформації та відповіді як умовами для успішної боротьби з дезінформацією компаніями.

Урок 2. Цифри/можливості є критичними. Мова йде про «людські ресурси, фінансові ресурси, кількість різних контрзаходів та акторів, які їх імплементують, чи повторення ключових наративів численними спікерами».

Урок 3. Повторення спростувань не є недоліком. «Чим більше акторів працює над однією і тією ж темою, тим надійнішим буде результат, тим швидшими будуть відповіді, і це захищає від провалів зусиль».

Урок 4. Громадянське суспільство. «Жоден уряд у світі не може справлятися з проблемою дезінформації. Критично важливу роль грає громадянське суспільство. Україна показала, наскільки активна енергійна громадянська спільнота постійно підкидає нові ідеї, захищає інформаційний простір навіть до того, як почне діяти уряд, і настільки критичним це є для цільових аудиторій».

Урок 5. Підготовка. Вона має велике значення, але не є панацеєю. «Важливо не лише підготувати запасні плани та забезпечити, щоб релевантні команди були готові діяти у разі війни, а також підготуватися до управління кризою та до запасних каналів. Однак плани не повинні ставати догмою, і ключовим фактором є адаптивність».

Урок 6. Міри покарання. «Неможливо спиратися лише на захист та формувати стійкість проти атак. Заходи покарання, які обмежують можливість ворожих акторів або щонайменше змушують їх заплатити додаткову ціну за свою поведінку, повинні бути частиною підходу».

Урок 7. Гумор. Він допомагає достукатися до більш широкої аудиторії. «Також це допомагає підтримати моральний дух та збільшити стійкість до агресії в інформаційному просторі».

Урок 8. Дії, що є важливішими за слова. Коли звірства досягли жахливого рівня, мало лише використовувати наративи дезінформації. Мають значення й дії Заходу щодо допомоги Україні. «Однак українські громадяни на окупованих територіях, відрізані від будь-яких джерел реальної інформації та допомоги, залишаються в небезпеці».

Урок 9. Урок інформаційна війна не закінчилась, і ще довго триватиме. «Незважаючи на певні оптимістичні вислови західних коментаторів, ніхто в Україні не вважає, що перемога в інформаційній війні досягнута, і можна припинити ці зусилля. Усі розуміють, що російська агресія продовжить адаптуватися до нових обставин, і украй важливо цьому протистояти».

Урок 10. Захід має встигати за Україною. «Коли йдеться про західних партнерів, українці хотіли б, щоб вони робили те ж, що Україна робить в останнє десятиліття: тверезо ставилися до російської дезінформації та активно чинили їй опір».

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Джерело
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Теги: пропаганда війна інформаційна війна агресія Україна

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