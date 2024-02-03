Виробник РЕБ оцінив переваги та недоліки російської оборонки

Експерт прокоментував поширену думку про те, що Росія наразі випереджає нас у сфері РЕБ

Під час останніх російських атак на Україну Повітряні сили почали виділяти засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) як фактор впливу на маршрут ворожих ракет. «Главком» взяв інтерв'ю в Ярослава Калініна, директора компанії «Інфозахист» – приватного виробника систем радіотехнічної розвідки. Очільник компанії більше розповів про те, яка зараз ситуація із виготовленням РЕБ, та яка країна має перевагу.

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Ярослав Калінін не погоджується з тим, що росіяни переважають українців у сфері РЕБ, але дотримується позиції, що не треба недооцінювати ворога.

«Вони (росіяни – ред.) гарно пішли в «окопний РЕБ», він у них реально дуже сильний. Противник у певний момент може централізовано почати щось масово виробляти – побудувати за Полярним колом завод з виробництва 5 млн одиниць чогось на день. Все це перебуває в одних руках, а не залежить від колективного рішення, яке приймається у кількох країнах, кожна з яких по-своєму намагається допомагати Україні», – акцентує виробник.

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Директор «Інфозахисту» водночас наголошує, що з точки зору зразків (всіх типів засобів РЕБ), які зараз присутні на полі бою, Україна має паритет.

Журналісти зауважили, що у росіян з самого початку війни були дуже громіздкі системи, які успішно вибивалися українською зброєю. На питання, чи проаналізували це росіяни, Калінін відповів, що поки що цього не бачить.

«Треба розуміти, що техніка радіоелектронної боротьби – це складна штука. Навіть протягом не місяця, а року не завжди вдається швидко розробити новий зразок. Тому минуло доволі мало часу для того, щоби побачити, наскільки вони відреагували. Думаю, що реагувати вони почали не 25 лютого 2022 року, а тоді, коли втратили Херсон. Якщо це так, відповідно десь цієї осені ми побачимо (якщо побачимо), які висновки вони зробили», – наголосив очільник компанії.

Що стосується виробництва, тут на думку експерта, у певних моментах українські виробники випереджають росіян, у якихось – росіяни тиснуть масовістю і більшою централізованістю закупівель. Ярослав Калінін зазначає, що в Україні є конкуренція на виробництві, і це робить нас кращими. Адже, якщо певна компанія не отримає замовлення – вона припинить існування. Це ринковий підхід, у якому виробник має хвилюватися, щоб його продукція залишалася затребуваною.

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«У Росії все простіше: є улюблене підприємство, яке може щось виробляти і не важливо – краще за інших чи ні. Йому кажуть: от вам замовлення на 200 тис. одиниць і робіть його. Це дає перевагу у тому, що підприємство може планувати своє життя на декілька років і на 200 тис. зразків можна зробити дешевшу ціну або більшу маржу, побудувавши виробничий цех і оптимізувавши виробничий процес», – розповідає директор компанії.

Ярослав Калінін також додав, що замовлень від держави зараз у десятки разів більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.

Повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів.