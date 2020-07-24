Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники проєкту все одно шукатимуть спосіб завершити будівництво газогону, - прессекретар Путіна

У Москві вважають нові санкції такими, що суперечать міжнародному законодавству - Пєсков

Росія знайде спосіб добудувати «Північний потік-2», незважаючи на нові санкції США. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков заявив, що нові санкції «безперечно, викликають стурбованість» та що Росія вважає їх такими, що суперечать міжнародному законодавству.

Попри це, за його словами, учасники проєкту все одно шукатимуть спосіб завершити будівництво газогону.

«Безперечно, якщо всі формулювання, які до цього озвучувались, будуть формалізовані таким чином, це потребуватиме певного аналізу… Необхідно вибудовувати і тактику, і стратегію таким чином, щоб була реалізована кінцева мета», - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, сенат США затвердив оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2» на суму $741 мільярд.

Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

До відома, 16 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проектами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»).

Нагадаємо, Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2».