США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2»



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Американська сторона веде переговори з німецькими компаніями

Європейським компаніям та їх банкам у разі участі в будівництві загрожує заборона на доступ до ринку США

Американська влада посилила тиск на європейських підрядників «Північного потоку-2», з деякими компаніями вже провели відеоконференції, в ході яких «ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню проекту».

Про це повідомляє Die Welt.

За даними видання, США почали проводити конференції з відеозв’язку з представниками європейських фірм-підрядників «Північного потоку-2», в ході яких роз’яснюють негативні наслідки участі в будівництві.

Таких онлайн-зустрічей пройшло вже як мінімум дві, в ході яких з боку США брали участь в цілому 12 чиновників з трьох міністерств: Держдепартаменту, Мінфіну і Міненерго.

Як повідомили виданню джерела, ознайомлені з процесом переговорів, США «дуже ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню будівництва трубопроводу». При цьому погрози з боку Вашингтона джерела Die Welt назвали «дуже і дуже серйозними».

Європейським компаніям та їх банкам у разі участі в будівництві загрожує заборона на доступ до ринку США, а також обмеження на в’їзд в країну для працівників цих фірм.

Німецький державний департамент підтвердив виданню, що Федеральне міністерство закордонних справ знає, що американська сторона веде переговори з німецькими компаніями.

Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.

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