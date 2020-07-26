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    Економіка та фінанси

    США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2»

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    Американська сторона веде переговори з німецькими компаніями - США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2»
    Американська сторона веде переговори з німецькими компаніями

    Європейським компаніям та їх банкам у разі участі в будівництві загрожує заборона на доступ до ринку США

    Американська влада посилила тиск на європейських підрядників «Північного потоку-2», з деякими компаніями вже провели відеоконференції, в ході яких «ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню проекту».

    Про це повідомляє Die Welt.

    За даними видання, США почали проводити конференції з відеозв’язку з представниками європейських фірм-підрядників «Північного потоку-2», в ході яких роз’яснюють негативні наслідки участі в будівництві.

    Таких онлайн-зустрічей пройшло вже як мінімум дві, в ході яких з боку США брали участь в цілому 12 чиновників з трьох міністерств: Держдепартаменту, Мінфіну і Міненерго.

    Як повідомили виданню джерела, ознайомлені з процесом переговорів, США «дуже ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню будівництва трубопроводу». При цьому погрози з боку Вашингтона джерела Die Welt назвали «дуже і дуже серйозними».

    Європейським компаніям та їх банкам у разі участі в будівництві загрожує заборона на доступ до ринку США, а також обмеження на в’їзд в країну для працівників цих фірм.

    Німецький державний департамент підтвердив виданню, що Федеральне міністерство закордонних справ знає, що американська сторона веде переговори з німецькими компаніями.

    Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.

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