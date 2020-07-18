ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо «Північного потоку-2»



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16 липня державний секретар США анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік»

«ЄС завжди відкритий до діалогу у разі виникнення політичних розбіжностей з партнерами» – Боррель

ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться у заяві Жозепа Борреля, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

«Я глибоко стурбований тим, що Сполучені Штати почали частіше запроваджувати санкції чи погрожувати санкціями проти європейських компаній та інтересів. ЄС виступає проти застосування третіми країнами санкцій щодо європейських компаній, які законно ведуть бізнес. Більш того, ЄС вважає екстериторіальне застосування санкцій таким, що суперечить міжнародному праву. Європейська політика має визначатися тут, у Європі, а не третіми країнами», – наголосив Боррель. За його словами, останнім часом спостерігається посилення тенденції санкційного тиску з боку США у всьому світі, зокрема у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду, тепер проектів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

При цьому Боррель додав, що ЄС завжди відкритий до діалогу у разі виникнення політичних розбіжностей з партнерами. «Але це не може відбуватися під загрозою санкцій», – зазначив дипломат.

На його думку, коли сторони мають спільні цілі зовнішньої та безпекової політики, то можуть отримати велику користь внаслідок скоординованих і цілеспрямованих санкцій, запроваджених разом з партнерами.

16 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проектами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»). «Це – чітке попередження, що США не толеруватимуть компанії, які допомагають та підтримують російські проекти зі згубним впливом. Виходьте з них зараз або ви ризикуєте зіткнутися з наслідками», – заявив Помпео.

Нагадаємо, Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2».

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