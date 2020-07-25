Будівництво «Північного потоку-2» зупинене



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Будівництву «Північного потоку-2» завадила тріска

Будь-які роботи заборонені данською владою до кінця вересня

Трубоукладчики вже два тижні не можуть приступити до роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2». Цьому перешкодив нерест тріски, пише німецька радіостанція NDR Info.

Будь-які роботи заборонені данською владою до кінця вересня. Як повідомляє радіостанція, природа в цьому випадку зіграла на руку політикам: 22, липня держсекретар США Майк Помпео прибув в Данію з візитом. В рамках поїздки він зустрівся з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен і міністром закордонних справ Йеппе Кофод.

Держсекретар підкреслив, що США будуть активніше захищати свої геополітичні інтереси.

6 липня DEA (Данське енергетичне агентство) видало дозвіл на прокладку труб в інтересах газопроводу з використанням менш екологічного типу суден. До цього проводити роботи могли тільки судна з динамічним позиціонуванням.

У грудні минулого року США ввели санкції проти компаній, задіяних в будівництві «Північного потоку-2». Після цього трубоукладач, що належить швейцарській Allseas, був змушений покинути місце проведення робіт. У розпорядженні компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG залишилося судно з динамічним позиціонуванням «Академік Черський», проте його поки неможливо використовувати в повній мірі через складнощі зі страховкою – більшість компаній відмовляються надавати відповідні послуги через побоювання потрапити під американські обмеження.

Данія останньою з усіх країн, в акваторії яких проходить «Північний потік-2», дозволила проводити роботи в своїх територіальних водах. Через бюрократичну тяганину проект не вдалося завершити до початку запланованого терміну – кінця грудня 2019 року.

Нагадаємо, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.

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