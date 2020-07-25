  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Будівництво «Північного потоку-2» зупинене

    • Розсилка
    Будівництву &laquo;Північного потоку-2&raquo; завадила тріска - Будівництво «Північного потоку-2» зупинене
    Будівництву «Північного потоку-2» завадила тріска

    Будь-які роботи заборонені данською владою до кінця вересня

    Трубоукладчики вже два тижні не можуть приступити до роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2». Цьому перешкодив нерест тріски, пише німецька радіостанція NDR Info.

    Будь-які роботи заборонені данською владою до кінця вересня. Як повідомляє радіостанція, природа в цьому випадку зіграла на руку політикам: 22, липня держсекретар США Майк Помпео прибув в Данію з візитом. В рамках поїздки він зустрівся з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен і міністром закордонних справ Йеппе Кофод.

    Держсекретар підкреслив, що США будуть активніше захищати свої геополітичні інтереси.

    6 липня DEA (Данське енергетичне агентство) видало дозвіл на прокладку труб в інтересах газопроводу з використанням менш екологічного типу суден. До цього проводити роботи могли тільки судна з динамічним позиціонуванням.

    У грудні минулого року США ввели санкції проти компаній, задіяних в будівництві «Північного потоку-2». Після цього трубоукладач, що належить швейцарській Allseas, був змушений покинути місце проведення робіт. У розпорядженні компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG залишилося судно з динамічним позиціонуванням «Академік Черський», проте його поки неможливо використовувати в повній мірі через складнощі зі страховкою – більшість компаній відмовляються надавати відповідні послуги через побоювання потрапити під американські обмеження.

    Данія останньою з усіх країн, в акваторії яких проходить «Північний потік-2», дозволила проводити роботи в своїх територіальних водах. Через бюрократичну тяганину проект не вдалося завершити до початку запланованого терміну – кінця грудня 2019 року.

    Нагадаємо, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.

    Читайте також:
    Сенат США затвердив оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»
    Росія США санкції будівництво Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ