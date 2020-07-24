Сенат США затвердив оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»



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Після погодження документ передадуть на підпис президенту США

Законопроект про оборонний бюджет США підтримали 86 сенаторів, проти – 14

Сенат Конгресу США затвердив проєкт бюджету національної оборони на 2021-й фінансовий рік, який почнеться з 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу США.

За ухвалення документа проголосувало 86 сенаторів, проти – 14.

Загальний обсяг бюджету становить $740,5 млрд. У документі, зокрема, передбачено розширення наявних обмежувальних заходів проти газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Нагадаємо, 21 липня Палата представників – нижня палата Конгресу США – ухвалила свою версію проєкту бюджету міністерства оборони на 2021-й фінансовий рік.

Перед переданням на підпис президенту США Дональду Трампу версії документів, ухвалених Палатою представників і Сенатом, має бути погоджено.

Як відомо, ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо «Північного потоку-2».

16 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проектами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»).

Нагадаємо, Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2».