Підвищення пенсії: хто і коли отримає обіцяні доплати

Ні Шмигаль, ні Зеленський не дають пояснень: «Чому виникла затримка з обіцяними виплатами?»

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Обещанную доплату в очередной раз отложили

С 1 июля власти обещали поднять пенсии пенсионерам старше 75 лет, однако в очередной раз отложили!

Еще в мае прошлого года президент Зеленский пообещал доплаты для пенсионеров в возрасте 75-79 лет. Министр социальной политики Марина Лазебная конкретизировала, что будут добавлять по 500 грн ежемесячно.

Однако правительственное решение о введении таких выплат было принято только в сентябре 2020 года. При этом предыдущий размер доплат был снижен с 500 до 400 грн, и, что самое важное, - начислять эти деньги правительство запланировало только с 1 июля 2021 г. ...

Теперь правительство еще раз отложило выплаты для пенсионеров старше 75 лет, с 1 июля на 1 октября этого года.

Общее количество пенсионеров в возрасте 75-79 лет – 1,6 млн. Отсрочка выплат по 400 грн в месяц на одного пенсионера означает, что тот недополучит 1200 грн. Чиновники радуются, что сэкономили на пенсионерах 1,9 млрд грн (в то время как на празднование Дня Независимости ЗЕ-власть потратит 5,5 млрд грн)!

Примечательно, что правительственное постановление имеет кощунственное название «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году». Классная такая защита - забрать обещанные пенсионерам 1200 грн.

К сожалению, ни Шмыгаль, ни Зеленский не дают объяснений на вопрос: «Почему возникла задержка с обещанными выплатами?»

Объективности ради следует отметить, что обещанные доплаты не предусмотрены пенсионным законодательством, а есть только предвыборными обещаниями господина Зеленского – так же, как и обещание освободить от платы за коммуналку пенсионеров старше 70 лет.

Однако, есть пенсионеры которым надбавки выплачивают без задержек... Пенсия судей с начала года выросла на 9425 грн и составила 77,3 тыс грн!

При этом военным власть увеличила пенсию всего на 67 грн, а 70% пенсионеров получает менее 3 тыс грн ...

Кроме того, уже не первый год забывают проиндексировать пенсии военнослужащим, госслужащим, ученым, чернобыльцам.

Пенсионеры в Украине вынуждены считать каждую пенсионную копейку, и обида, если не добавили обещанное, запомниться надолго ...

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Джерело: Кореспондент.net

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