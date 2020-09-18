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    Україна готова до опалювального сезону на 90%

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    Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом, - голова уряду - Україна готова до опалювального сезону на 90%
    Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом, - голова уряду

    Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу, - Шмигаль

    Україна станом на 18 вересня готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі. Про це прем'єр-міністру Денису Шмигалю доповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, в рамках якого обговорювали питання готовності теплопостачальних організацій до опалювального сезону.

    Зазначається, що участь у засіданні взяли в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, керівництво енергетичних підприємств, народні депутати. У режимі онлайн до засідання долучилися голови обласних державних адміністрацій.

    «Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу», — зазначив Денис Шмигаль.

    Прем’єр-міністр доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики, Фонду державного майна та НАК «Нафтогаз України» оперативно розв’язати питання з проблемними ТЕЦ.

    За підсумками засідання Денис Шмигаль також доручив очільникам обласних держадміністрацій щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міністерству енергетики.

    Як повідомлялося 16 вересня, Київ уже готовий розпочати опалювальний сезон.

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