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    Політика

    Порошенко жорстко розкритикував владу за скорочення витрат на армію

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    Петро Порошенко виступив у Вінниці під час обласної конференції&nbsp;партії &laquo;Європейська солідарність&raquo;&nbsp; - Порошенко жорстко розкритикував владу за скорочення витрат на армію
    Петро Порошенко виступив у Вінниці під час обласної конференції партії «Європейська солідарність» 

    П’ятий президент констатував, що нинішня влада не любить армію

    Розбудова Збройних сил України не є в пріоритеті нинішньої влади. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив під час обласної партійної конференції у Вінниці. Він підкреслив, що про це свідчить і скорочення витрат на армію у проєкті бюджету наступного року, і наказ про запровадження штрафів за вогонь у відповідь, який оприлюднили у ЗМІ.

    «Вимушені визнати – ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка знаходиться в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їх розумінням є шлях до миру», – обурився Порошенко.

    Натомість, наголошує він, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.

    «На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40% зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса – проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше в світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької і Луганської областей, призначення керівників військових формувань», – перераховує Порошенко.

    Він зауважив, що таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах. «Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури», – констатує Порошенко.

    Він наголосив, що останні півтора року були непростими для всіх патріотів-державників – про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і жорстоке побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.

    «Ігнорування та цькування наших захисників – це реалії сьогоднішнього життя», – резюмує Порошенко.

    Як повідомлялося, міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

    Петро Порошенко ЗСУ армія Держбюджет Державне бюро розслідувань
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