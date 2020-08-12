Шмигаль назвав три умови для приватизації державних компаній



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Прем’єр підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі

Для приватизації державних компаній потрібно створювати робочі місця, сплачувати податки та вкладати інвестиції, - прем'єр

Основними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць, сплата податків та інвестиції. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що при цьому не всі компанії будуть підлягати приватизації.

За словами Шмигаля, на сьогодні близько трьох тисяч підприємств перебувають у власності держави.

Прем’єр підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі.

«Мова йде про компанії на зразок «Нафтогазу» або «Енергоатому», - додав прем'єр.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 серпня, на засідання уряд мав розглянути приватизацію частини акцій «Нафтогазу», «Укрзалізниці» та «Укрпошти».

Нагадаємо, в липні був проданий перший великий об'єкт приватизації. Під час аукціону ціна на столичний готель «Дніпро» піднялася в кілька разів і перевищила 1 млрд гривень.

До відома, президент Володимир Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств.