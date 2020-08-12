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    Економіка та фінанси

    Шмигаль назвав три умови для приватизації державних компаній

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    Прем&rsquo;єр підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі - Шмигаль назвав три умови для приватизації державних компаній
    Прем’єр підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі

    Для приватизації державних компаній потрібно створювати робочі місця, сплачувати податки та вкладати інвестиції, - прем'єр

    Основними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць, сплата податків та інвестиції. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Голова уряду зазначив, що при цьому не всі компанії будуть підлягати приватизації.

    За словами Шмигаля, на сьогодні близько трьох тисяч підприємств перебувають у власності держави.

    Прем’єр підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі.

    «Мова йде про компанії на зразок «Нафтогазу» або «Енергоатому», - додав прем'єр.

    Як повідомлялося, сьогодні, 12 серпня, на засідання уряд мав розглянути приватизацію частини акцій «Нафтогазу», «Укрзалізниці» та «Укрпошти».

    Нагадаємо, в липні був проданий перший великий об'єкт приватизації. Під час аукціону ціна на столичний готель «Дніпро» піднялася в кілька разів і перевищила 1 млрд гривень.

    До відома,  президент Володимир Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств.

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