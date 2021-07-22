В Україні газ злетів у ціні на 175%, а струм майже на 40%: як перерахували тарифи

В середньому комуналка за рік подорожчала на чверть

В Україні з червня 2020-го до червня 2021-го зросли в ціні всі комунальні послуги. Найбільше подорожчав газ – на 175%. Це стало результатом впровадження ринкового формування ціни за умови рекордно високих цін на енергоресурси на європейському ринку.

В середньому комуналка за рік подорожчала на чверть. І це без урахування запланованого на серпень перерахунку цін на електроенергію (тариф для тих, хто витрачає багато кВт·год на місяць, може збільшитися в рази), пише «Обозреватель».

Комунальні послуги в Україні подорожчали

Електроенергія

Подорожчання склало 36,6% і сталося це за рахунок скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт·год у розмірі 90 копійок (зараз діє єдина ціна в 1,68 грн).

Як буде: вартість електроенергії розділять на чотири різних тарифи, залежно від обсягів споживання. Практично достовірно відомо, що тарифи будуть:

для перших 100 кВт·год;

для обсягу від 100 до 300 кВт·год;

для обсягу від 300 до 500 кВт·год;

у разі споживання від 500 кВт·год.

Також у Кабміні неофіційно розповідають, що перший тариф (у разі малого споживання) буде таким самим, як і зараз – 1,68 грн за кВт·год. Наступні два ще обговорюються, а четвертий може досягати 3,5 грн за кВт·год.

В Україні ціни на електроенергію не переглядалися тривалий час. У результаті собівартість струму вже вдвічі вища, ніж платимо за нього. Тільки доставка вже згенерованої електроенергії обходиться в 1,6 грн за кВт·год.

Якщо нічого не змінювати, борги всіх учасників ринку електроенергії будуть рости. Рано чи пізно це може призвести до банкрутства підприємств, а це фактично поставить країну перед загрозою віялових відключень і масштабних проблем з електроенергією.

Собівартість струму залежить від регіону, для деяких вона становить більш ніж 3 грн за кВт*год. Але вводити різні ціни для українців із різних областей не будуть. Це б створило соціальну напругу і нерівні умови.

Газ

Різке подорожчання газу пов'язано з введенням у серпні минулого року ринкових умов формування ціни для населення. З того моменту постачальники можуть самі вирішувати, за якою ціною їм вигідно продавати блакитне паливо. В результаті за рік куб подорожчав із 2,8 до 7,9 грн.

Гаряча вода та опалення

Зростання цін на послуги теплокомуненерго склало всього лише 13,9%. Це пов'язано зокрема і з меморандумом, який постачальники підписали з урядом. Вони не стали разом із подорожчанням блакитного палива (а це до 80% в структурі їхніх тарифів) піднімати і свої ціни. Але рано чи пізно їм доведеться це зробити, вже восени тепло і гаряча вода можуть бути на 40% дорожчими.