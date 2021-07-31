У «Нафтогазі» назвали умову для зниження ціни на газ

Ціни на газ на внутрішньому ринку України знизяться, якщо країна перестане імпортувати блакитне паливо і стане його експортером

Ціни на газ на внутрішньому ринку України знизяться, якщо країна перестане імпортувати блакитне паливо і стане його експортером. Для цього необхідно зробити Україну справжнім газовим хабом. Про це голова «Нафтогазу» Юрій Вітренка в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, щоб ціна на газ в Україні знизилася з 15 гривень за кубометр приблизно до 11-12 гривень за куб, потрібно почати експортувати, а не імпортувати блакитне паливо.

«Потрібно почати експортувати газ, а не імпортувати газ. Для цього потрібно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, аніж ми споживаємо, газ власного видобутку, або газ через Україну заходи в, а потім йшов у Європу, щоб близькосхідний газ, скажімо так, східний газ, газ зі Сходу, не тільки з Росії, бо Росія – це ж Схід, заходив в Україну, з інших точок, відповідно потім через Україну йшов в Європу. Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо.», – підкреслив глава «Нафтогазу».