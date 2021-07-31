У «Нафтогазі» назвали умову для зниження ціни на газ
Ціни на газ на внутрішньому ринку України знизяться, якщо країна перестане імпортувати блакитне паливо і стане його експортером
Ціни на газ на внутрішньому ринку України знизяться, якщо країна перестане імпортувати блакитне паливо і стане його експортером. Для цього необхідно зробити Україну справжнім газовим хабом. Про це голова «Нафтогазу» Юрій Вітренка в інтерв'ю «Радіо Свобода».
За його словами, щоб ціна на газ в Україні знизилася з 15 гривень за кубометр приблизно до 11-12 гривень за куб, потрібно почати експортувати, а не імпортувати блакитне паливо.
«Потрібно почати експортувати газ, а не імпортувати газ. Для цього потрібно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, аніж ми споживаємо, газ власного видобутку, або газ через Україну заходи в, а потім йшов у Європу, щоб близькосхідний газ, скажімо так, східний газ, газ зі Сходу, не тільки з Росії, бо Росія – це ж Схід, заходив в Україну, з інших точок, відповідно потім через Україну йшов в Європу. Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо.», – підкреслив глава «Нафтогазу».
Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ. Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір. Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн. Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт·год.
Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.
Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.
Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт·год.