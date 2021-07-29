Тариф на газ із 1 серпня. Постачальники оголошують ціни

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Про це повідомляє «Газправда».

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Дані: gazpravda.com.ua

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.

Дані: gazpravda.com.ua

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт·год.

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