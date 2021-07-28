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    Тариф на електроенергію з 1 серпня. Рішення уряду

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    Електроенергія для українців не здорожчає до початку осені - Тариф на електроенергію з 1 серпня. Рішення уряду
    Електроенергія для українців не здорожчає до початку осені
    Фото з відкритих джерел

    До початку осені буде діяти тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за кВт·год

    Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год. Рішення ухвалили на засіданні 28 липня.

    «Разом з усіма зацікавленими сторонами ми працюємо над тим, аби збалансувати ринок електроенергії та водночас залишити ціни для переважної більшості українців без жодних підвищень», – пояснив рішення уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    Таким чином, ще місяць буде діяти єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год.

    Водночас Зеленський сьогодні заявив, що питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

    Відомо, що споживачів хочуть поділити на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100−300 кВт-год; 300−500 кВт-год, від 500 кВт-год).

    За інформацією керівництва ДП «Гарантований покупець», максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3,4 грн/кВт-год.

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    Теги: тарифи комуналка ціни електроенергія уряд
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    Тариф на електроенергію з 1 серпня. Рішення уряду