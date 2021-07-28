Тариф на електроенергію з 1 серпня. Рішення уряду

«Разом з усіма зацікавленими сторонами ми працюємо над тим, аби збалансувати ринок електроенергії та водночас залишити ціни для переважної більшості українців без жодних підвищень», – пояснив рішення уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, ще місяць буде діяти єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год.

Водночас Зеленський сьогодні заявив, що питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

Відомо, що споживачів хочуть поділити на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100−300 кВт-год; 300−500 кВт-год, від 500 кВт-год).

За інформацією керівництва ДП «Гарантований покупець», максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3,4 грн/кВт-год.