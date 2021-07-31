Зміна нормативів не зменшить кількість отримувачів субсидій – Мінсоцполітики

Міністр Марина Лазебна готова повернути старі нормативи у випадку спалаху коронавірусу

Скасування введеної навесні 2020 року норми, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів, не призведе до скорочення числа субсидій та їх отримувачів. При цьому у разі чергового сплеску захворюваності коронавірусом Мінсоцполітики знову збільшить нормативи наполовину від стандартного рівня. Такі пояснення навела міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі «Новості.Live», коментуючи проект відомства про повернення на колишній рівень субсидіарних соцнормативів.

Раніше в ЗМІ висловлювалося припущення, що зниження соцнормативів хоч і не скоротить кількість отримувачів субсидій – але збільшить їх щомісячні витрати на оплату ЖКП, так як субсидія буде розраховуватися на менший обсяг послуг і на меншу площу квартири.

За розрахунками екс-міністра соцполітики Андрія Реви, які приводили в ефірі «Новості.Live», в результаті новації пенсіонер, який проживає в квартирі площею 40 кв. м., і зараз отримує субсидію в розмірі 1700 грн, отримуватиме на 700 грн менше держдопомоги.

На питання журналістки, чи правильні розрахунки Реви, Марина Лазебна відповіла негативно – але прокментувала при цьому не розрахунки екс-міністра про зниження розміру субсидії, а спростовувала ризик відмови в її наданні.

«Коли він говорить, що скоротили, це не відповідає дійсності, тому що я вам назвала – сьогодні таке ж кількість субсідіантів, яка була і влітку минулого року. Буде опалювальний сезон – я так само, як і всі, не знаю, якими будуть тарифи. Але я точно знаю, що це програма підтримки людей з низькими доходами – і вона буде працювати. Якщо людина не зможе [оплачувати ЖКП], він завжди зайде в програму субсидій і йому її нададуть», – заявила Лазебна.

У Мінсоці аргументують необхідність зниження соцнормативів поліпшенням епідеміологічної ситуації. Міністр соцполітики нагадала, що їх рівень був збільшений після початку карантину – через те, що обмежувальні заходи змушували громадян залишатися вдома і витрачати більше енергоресурсів.

«Коли сьогодні країна не на «червоному» рівні [епідемічної небезпеки], коли доходи людей збільшуються, ми прибираємо цю карантинну норму з 1 жовтня – але говоримо, що якщо знову буде сплеск захворюваності на коронавірус, ми цю карантинну норму [повернемо]. Самі нормативи зменшаться і скорочення дотацій не передбачається», – підкреслила Лазебна.

Як повідомлялося раніше, минулої осені в бюджет-2021 заклали 36,6 млрд грн на програму надання субстдій. Вже 22 січня цього року міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що відомству бракує 10 млрд грн на неї, і воно зверталося до Мінфіну, щоб збільшити фінансування. Але після цієї заяви програму субсидій позбавили ще 1,4 млрд.

У новому документі Мінсоцполітики України «з огляду на епідеміологічну ситуацію» пропонує скасувати введену навесні 2020 року норму соціальних нормативів на послуги ЖКГ для українських споживачів.